Таджикистан и Азербайджан нацелены на рост взаимных инвестиций и совместных предприятий

Источник: Агентство международной информации Trend

Отношения между Таджикистаном и Азербайджаном находятся на высоком уровне.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Илхом Абдурахмон, передает Day.Az.

"Хотел бы с уверенностью отметить, что благодаря мудрой политике наших уважаемых лидеров и грамотному выстраиванию двусторонних отношений в настоящее время взаимодействие между нашими странами по политическим, дипломатическим, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам находится на достаточно высоком уровне и все возникшие вопросы по развитию двустороннего сотрудничества всегда находят решения в дружественном ключе", - подчеркнул посол.

По его словам, очень хорошие перспективы есть в сфере транспорта, энергетики, туризма. По всем направлениям обе страны нацелены на активное сотрудничество и на достижения значимых результатов.

Он отметил, что приоритетными направлениями экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт, коммуникации и финансовый сектор.

В настоящее время страны работают над многими проектами экономического характера, охватывающими энергетический сектор, нефтяную промышленность и алюминиевую отрасль.

"Мы готовы рассмотреть возможности участия азербайджанских компаний в реализации совместных проектов в промышленной отрасли, горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности, алюминиевой, гидроэнергетической, нефтегазовой сферах, а также в сфере строительства, транспорта, телекоммуникаций и в аграрном секторе", - сказал Илхом Абдурахмон.

Разработка совместных программ в сфере инновационных технологий, по его словам, также может быть перспективным направлением двустороннего сотрудничества.

"Учитывая большой опыт Азербайджана в вопросах внедрения системы "электронного правительства" считаю, что соответствующим ведомствам Таджикистана целесообразно наладить взаимодействие с азербайджанской стороной с целью внедрения данной системы в Таджикистане", - добавил посол.

Он заявил, что также видится весьма плодотворным создание совместных предприятий по переработке сельхозпродукции на территории Таджикистана.

Посол отметил, что в Таджикистане имеются большие возможности в развитии производственных связей в химической и горнорудной промышленности, производстве строительных материалов, значительные резервы для переработки первичного алюминия, хлопкового волокна, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

В частности, в ходе недавнего посещения министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром Сумгайытского химического промышленного парка было обсуждено сотрудничество с Азербайджаном в сферах развития алюминиевой промышленности, а также поставок нефтяного кокса в Таджикистан.

Он также добавил, что для Таджикистана интересен вопрос о создании совместных предприятий по переработке шерсти, нити, шерстяной ткани и швейных изделий, а также по производству ковров.

Илхом Абдурахмон отметил, что Таджикистан заинтересован в инвестициях Азербайджана и совместной реализации различных экономических проектов в гидроэнергетической области, в строительстве малых и больших гидроэлектростанций на взаимовыгодных условиях.

"В разрезе этого хотел бы особо подчеркнуть значимость водно-энергетических программ Таджикистана для целей развития всего региона Центральной Азии. Хорошо известно, что Таджикистан богат водно-энергетическими ресурсами, из которых в настоящее время используется лишь незначительная доля. Между тем, потребности в электроэнергии региона и близлежащих стран растут год от года", - сказал посол.

По его словам, углубление торгово-экономических, инвестиционных связей является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества.

"В целях вывода таджикско-азербайджанских отношений на качественно новый уровень необходимо эффективное взаимодействие в торгово-экономическом направлении, что было подчёркнуто в заявлениях Президентов в ходе государственного визита Президента Азербайджанской Республики в Таджикистан в апреле текущего года. Есть возможности для расширения сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий, связи, транспорта, энергетики, туризма и т.д.", - сказал Илхом Абдурахмон.

Далее он отметил, что в этом году между Душанбе и Баку возобновилось прямое авиасообщение.

"Верим, что возобновление авиарейсов откроет более широкие возможности для развития сотрудничества в области туризма и торговых отношений, в том числе в реализации новых инвестиционных проектов", - подчеркнул посол.

"Таджикистан несет в себе крупный туристический потенциал за счет своей богатой культуры и исторического наследия, уникальной зеленой природы, а также бесподобно высокими горами и красивыми озерами, которые привлекают людей, предпочитающих активный отдых", - добавил он.

По его словам, Азербайджан, представляет большой интерес для таджикских туристов благодаря различным культурным и природным достопримечательностям, которые притягивают путешественников со всего мира.

"Наши граждане все больше заинтересованы совершать турпоездки в братский Азербайджан и ознакомиться с богатой культурой и уникальной природой кавказского региона. Таджикистан активно заинтересован в укреплении и развитии сотрудничества в области туризма", - сказал посол.

Он отметил, что по итогам прошедшего 6-го заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном 7 июля 2023 года в Баку, обе стороны договорились реализовать конкретные проекты в области укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами, создания совместных промышленных предприятий, в том числе поставки сырой нефти из Азербайджана марки "Azeri Light" на нефтеперерабатывающий завод в СЭЗ "Дангара" для дальнейшего производства нефтепродуктов с целью удовлетворения нужд Таджикистана.

Посол рассказал, что 29-30 сентября 2023 года в столице Таджикистана (Душанбе) пройдет Международный инвестиционный форум "Душанбе 2023". Форум будет проводиться по инициативе и с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Целью форума является ознакомление с потенциалом и благоприятной инвестиционной средой Таджикистана, привлечение инвестиций, налаживание и укрепление сотрудничества между отечественными компаниями и иностранными инвесторами, а также создание возможности для развития цифрового бизнеса в целях реализации четвертой стратегической цели - ускоренной индустриализации страны.

Посол отметил, что рассчитывает на активное участие деловых кругов Азербайджана в данном форуме.