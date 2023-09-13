Немецкий импорт нефтепродуктов из Индии вырос за первые семь месяцев этого года на 1 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которые, возможно, произведены из российского сырой нефти, говорится в заявлении Федерального статистического бюро страны (Destatis), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Импорт нефтепродуктов Германии из Индии увеличился в двенадцать раз с 37 миллионов евро за первые семь месяцев 2022 года до 451 миллиона евро с января по июль 2023 года (+1 127%), что составило 2,4% от всего немецкого импорта нефтепродуктов за этот промежуток времени", - говорится в заявлении статбюро.

Сообщается, что речь идет, в основном об газойле, который используется для производства дизеля и топочного мазута.

"В то же время, согласно базе данных ООН Comtrade, Индия импортирует большие объемы сырой нефти из России с момента начала российской агрессивной войны на Украине. Сырая нефть - сырье для производства газойля", - пишет Destatis.

В целом, за первые семь месяцев текущего года немецкий импорт из Индии вырос на 1,7%, а немецкий экспорт в азиатскую страну - на 21%.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Ранее мы писали о том, что экономике Германии прогнозируют сокращение.