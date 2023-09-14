Страны ОПЕК+ снизили добычу в августе

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в августе снизили добычу на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 35,99 миллиона баррелей в сутки, отставание от квот составило 3,59 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в августе 35,99 миллиона баррелей в сутки. В июле их добыча составляла 36,01 миллиона баррелей, таким образом, за месяц она снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки. При этом целевой уровень добычи в рамках квот составляет 39,57 миллиона, следовательно, разница между квотой и реальным производством составила 3,59 миллиона баррелей в сутки.

"В августе добыча нефти всеми 23 странами-членами ОПЕК+ выросла с почти двухлетнего минимума до 42,75 миллиона баррелей в сутки, что на 130 тысяч баррелей больше, чем в предыдущем месяце, так как увеличение объемов поставок из Ирана, Нигерии, Ирака и Бахрейна с лихвой компенсировало снижение добычи в Саудовской Аравии и Казахстане", - говорится в докладе.

Добыча только в ОПЕК в августе выросла на 90 тысяч баррелей в сутки, до 27,96 миллиона, а вне ОПЕК - на 40 тысяч баррелей в сутки, до 14,79 миллиона.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные сокращения добычи отдельными странами, которые были начаты с мая, в том числе Россией и Саудовской Аравией - по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его до конца года. Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, продолжит это делать и в сентябре-декабре, но объем снижения составит 300 тысяч баррелей.

Ранее мы писали о том, что ОПЕК пересмотрела оценку роста добычи нефти вне организации.