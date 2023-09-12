ОПЕК пересмотрела оценку роста добычи нефти вне организации

ОПЕК незначительно повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, ожидая в среднем 67,4 миллиона баррелей в сутки, следует из сентябрьского доклада организации, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,6 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 67,4 миллиона баррелей в сутки ", - говорится в докладе.

Организация связывает пересмотр прогноза со снижением показателя по Канаде, Африке и странам ОЭСР, который компенсируется ростом показателя по России, США и Бразилии.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,5 миллиона баррелей, до 67,3 миллиона баррелей в сутки.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай. При этом ОПЕК указывает на сохраняющуюся неопределенность, связанную с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и незапланированным техническим обслуживанием в течение оставшейся части года.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 68,8 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем", - говорится в докладе.