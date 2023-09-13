Нефтяные котировки продолжают расти на двух ключевых факторах

Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются, инвесторы обращают внимание на данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,58%, до 92,59 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 89,37 доллара.

МЭА в своем сентябрьском докладе сообщило, что мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки. Также агентство сохранило прогноз по росту добычи нефти в мире в 2023 году на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки - до 101,6 миллиона баррелей в сутки, а прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году был сохранен на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки - до 101,8 миллиона баррелей в сутки.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные доклада ОПЕК, опубликованного во вторник. Как следует из документа, при сохранении добычи на уровне третьего квартала, в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. По данным агентства Блумберг, это самый значительный дефицит предложения с 2007 года.

Сдерживает рост цен обновленный прогноз минэнерго США по добыче в стране. Во вторник ведомство немного повысило прогноз добычи нефти в стране на 2023 и 2024 годы, а также увеличило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год.

Инвесторы также ожидают выхода еженедельной статистики от минэнерго США по коммерческим нефтяным запасам. Аналитики прогнозируют, что запасы за неделю по 8 сентября снизились на 1,9 миллиона. В то же время опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API) показали, что запасы, напротив, выросли - на 1,2 миллиона.