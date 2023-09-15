Fitch пересмотрел прогноз по ценам на золото в текущем году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на золото на текущий год, при этом понизило ожидания по стоимости алюминия и цинка, а также сохранило для меди и никеля, следует из доклада агентства, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Таким образом, Fitch прогнозирует, что в 2023 году стоимость одной тройской унции золота составит 1900 долларов против ожидаемых в июне 1800 долларов. Прогноз на следующий год был также повышен - до 1800 долларов с 1600 долларов ранее. Ожидания по стоимости драгоценного металла на 2025 год были сохранены на июньском уровне в 1600 долларов за тройскую унцию.

"Мы повысили наши прогнозы цен на золото на 2023-2024 годы... что отражает рост цен за текущий год и устойчивость котировок металла на фоне волатильности рынков инвестиций, а также повышения учетных ставок. Изменения также отражают увеличение покупок со стороны центробанков и некоторые перераспределения средств из биржевых фондов", - указывает агентство.

Спотовая цена алюминия по итогам текущего года - 2,25 тысячи долларов, прогнозирует агентство, в то время как летом показатель ожидался на уровне 2,4 тысячи. Ожидания на 2024 год были понижены до 2,35 тысячи долларов с 2,5 тысячи, на 2025 год - до 2,4 тысячи с 2,5 тысячи. Fitch объясняет это слабым спросом на металл, а также высоким курсом доллара. В 2023-2024 годах ожидает профицит предложения алюминия.

Прогноз по спотовым ценам на цинк в 2023 году был понижен до 2,6 тысячи долларов с 2,7 тысячи. Это, как пишет Fitch, отражает более слабый, чем ожидалось, спрос на металл, особенно в Китае и Европе. Агентство в то же время сохранило ожидания по ценам на цинк в следующем году на уровне июня в 2,5 тысячи долларов, а также повысило на 2025 год - до 2,3 тысячи долларов с 2,2 тысячи.

Кроме того, Fitch сохранило прогнозы по спотовым ценам на медь. В 2023 году они, как и в июне, ожидаются на уровне 8,6 тысячи долларов, в 2024 и 2025 годах - 8 тысяч. Тем не менее, агентство по-прежнему ожидает, что цены на металл останутся волатильными. Ожидания по спотовым ценам на никель также не изменились и остались на уровне 22 тысяч долларов для текущего года, 19 тысяч - для следующего и 17 тысяч для 2025 года.