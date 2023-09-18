Оптимизм трейдеров подтолкнул нефтяные котировки к росту

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, котировки поддерживают ожидания снижения предложения на фоне уменьшения добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,69% - до 94,58 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 90,75 доллара.

Одним из основных факторов на рынке остаются усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи. В начале сентября Саудовская Аравия и Россия решили продлить добровольное сокращение предложения нефти, а затем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) в своих ежемесячных докладах оценили перспективы дефицита предложения нефти на рынке.

Стоимость нефти поддерживают и ожидания улучшения спроса на фоне оптимизма вокруг экономики Китая, крупного импортера и потребителя этого вида сырья. В понедельник китайские фондовые индексы поднимаются, что также позитивно для котировок нефти.

Инвесторы обращают внимание и на статистику американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 сентября их число увеличилось на 2 и составило 515 агрегатов.