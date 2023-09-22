Экономист-эксперт рассказал о важной роли моста через реку Араз в составе Зангезурского коридора

Экономическое и политическое значение нового моста, который будет построен на азербайджано-турецкой государственной границе через реку Араз, будет очень велико.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend экономист-эксперт Эйюб Керимли.

По его словам, через этот мост также может быть проложена железнодорожная линия.

"Мост станет важной частью Зангезурского коридора и расширит транзитные возможности. Это окажет большое экономическое влияние на дальнейшее расширение деятельности коридора Восток-Запад и рост объемов транзитных грузов, проходящих через него. Мост окажет большое влияние на экономические связи не только Азербайджана, но и всего региона. Азербайджан и Турция только выиграют по мере роста грузоперевозок. Это также повлияет на развитие ненефтяного сектора", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что на азербайджано-турецкой государственной границе через реку Араз будет построен новый мост. Это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики "Подробном плане мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно плану, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с Государственным таможенным комитетом и Государственной пограничной службой подготовит предложение о строительстве нового моста через реку Араз на азербайджано-турецкой государственной границе в 2024 году.