Представители KOBİA встретились с действующими в Австралии бизнесменами

Находящийся с рабочим визитом в Австралии председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов встретился с действующими в Сиднее азербайджанскими и турецкими бизнесменами, а также с сотрудниками сиднейского представительства Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

Как сообщили Day.Az в KOBİA, бизнесмены, занятые в строительной, образовательной, пищевой и транспортно-логистической сферах, провели обмен мнениями о предпринимательской деятельности и торговых связях в зарубежной стране. Также была предоставлена информация о деятельности KOBİA и поддержке агентством совместных инициатив местных и иностранных бизнесменов.