Джейхун Байрамов анонсировал рост числа импортеров азербайджанского газа в Европе

В ближайшем будущем число импортеров азербайджанского газа в Европе увеличится до 10 стран.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

"В то время, когда Европа сталкивается с беспрецедентными проблемами в сфере энергетической безопасности, семь стран получают природный газ из Азербайджана, а в ближайшем будущем это число увеличится до 10 европейских стран", - сказал министр.