Азербайджан приобретет новые вертолеты

С 13 по 17 ноября 2023-го года в Объединенных Арабских Эмиратах проходила выставка "Dubai Air Show 2023". В период прохождения выставки, 14.11.2023 года, были обсуждены стратегические направления и перспективные планы сотрудничества по приобретению вертолетов нового поколения между группой авиационных компаний Азербайджанской Республики "Aviation Services Group" (ASG) и итальянским производителем вертолетов компанией "Leonardo", передает Day.Az.

По итогам переговоров между ООО "ASG Helicopter Services" и представителем компании "Leonardo" по Каспийскому региону компанией "Exclases Group" был подписан меморандум о приобретении 3 (трех) современных вертолетов нового поколения типа "Agusta Westland 189" производства компании "Leonardo". Согласно достигнутому между сторонами соглашению, в течение последующих 2 (двух) лет предполагается покупка 2 (двух) воздушных суден типа AW 189, оснащенных самым современным оборудованием, соответствующим международным авиационным стандартам и требованиям безопасности полетов, а затем дополнительно 1 (одного) воздушного судна того же типа.

Подписание меморандума было осуществлено генеральным директором ООО "ASG Helicopter Services" Азером Султановым и исполнительным директором компании "Exclases" Паулем Плошанским. На торжественной церемонии присутствовали президент Группы компаний "ASG" Теймур Мамедов, старший вице-президент по продажам компании "Leonardo" в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке господин Андреа Миртето, представитель компании "Leonardo" по Каспийскому региону, директор по продажам компании "Exclases Group" по Азербайджану и Грузии Фуад Шабанов и другие официальные лица.

Новые воздушные суда, которые будут поставлены в соответствии с соглашением, будут способствовать расширению парка воздушных судов компании ООО "ASG Helicopter Services", качеству авиационных услуг, предоставляемых компанией нефтяным компаниям, действующим в Азербайджанской Республике и бассейне Каспийского моря, а также повышению уровня безопасности пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Компания ООО "ASG Helicopter Services" на протяжении 15 лет является важным и самым современным авиационным предприятием в сфере вертолетных услуг в Каспийском регионе. В парке воздушных судов компании используются американские вертолеты "Sikorsky S92", итальянские "AW139" и "AW109", французские "Airbus Helicopters AS-332L1", российские вертолеты "Mи". Основным видом деятельности авиакомпании является перевозка, пассажиров и грузов на нефтяные платформы, расположенные в Каспийском море. В то же время компания осуществляет различные услуги и операции в области вертолетных услуг, включая поисково-спасательные операции, медицинскую эвакуацию, съемку c воздуха, индивидуальные туристические поездки, перевозку на внешней подвеске, и т. д. Компания имеет сертификат на перевозку опасных грузов.

В то же время на основании сертификата организация Part 145, выданного EASA (Европейское агентство гражданской авиации), ООО "ASG Helicopter Services" обеспечивает полное техническое обслуживание всех воздушных судов, находящихся в его парке, с 2021 года является обладателем сертификата авторизованного сервисного центра (Authorization Service Center), присвоенный производителем вертолетов компанией "Leonardo".

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