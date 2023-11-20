На вернувшихся под контроль Азербайджана территориях есть два месторождения золота

После антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре этого года в Карабахе, наши специалисты приступили к работам по оценке имеющихся запасов минерального сырья на территориях, вернувшихся под наш контроль, и регистрации нанесенного ущерба.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend в понедельник председатель правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.

По его словам, в кратчайшие сроки эти работы будут завершены.

"В Карабахе и прилегающих окрестностях имеется 167 месторождений полезных ископаемых. 143 месторождения полезных ископаемых были возвращены под наш контроль в результате контртеррористических операций в 2020 году, а после недавних антитеррористических мероприятий - 23 месторождения. На этих территориях есть месторождения золота, меди, угля, мрамора, известняка и других полезных ископаемых. После последних антитеррористических мероприятий под наш контроль вернулись месторождения "Гызылбулаг", "Демирли" и "Чардахлы". "Гызылбулаг " - это золоторудное, "Демирли" - богатое медью и золотом и "Чардахлы" - угольное месторождение. Кроме того, на этих территориях есть запасы и других полезных ископаемых", - отметил председатель председатель правления Агентства.