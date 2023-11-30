https://news.day.az/economy/1618271.html Французская экономика пережила неудачный III квартал
Французская экономика пережила неудачный III квартал
Объем экономики Франции в третьем квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,1%.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предусматривал пересмотра оценки.
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