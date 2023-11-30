Французская экономика пережила неудачный III квартал

Объем экономики Франции в третьем квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предусматривал пересмотра оценки.

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