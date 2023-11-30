В Азербайджане подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для развития экосистемы инноваций и стартапов

"PASHA Holding", SOCAR, SABAH.lab, Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и Фонд развития образования при министерстве науки и образования Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для развития экосистемы инноваций и стартапов в Азербайджане.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали руководитель отдела инноваций "PASHA Holding" Фаррух Алиев, вице-президент SOCAR Кянан Наджафов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева, исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4sim) Фариз Джафаров и председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов.

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