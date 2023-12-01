Турция стремится достичь цели нулевого уровня выбросов к 2053 году.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

Он отметил, что, несмотря на то, что историческая ответственность Турции за выбросы парниковых газов ниже одного процента, страна предпринимает очень важные шаги в данном направлении.

"Цель сокращения выбросов к 2030 году была удвоена. В этом контексте мы ждем, что к концу года выбросы углекислого газа сократятся на 66,6 миллиона тонн. Мы довели долю возобновляемых источников энергии в общей установленной электроэнергии до 55 процентов. По этому показателю мы занимаем 5-е место в Европе и 12-е в мире. 60-е заседание Межправительственной конференции по изменению климата состоится в январе в Стамбуле. Мы также выдвигаем нашу кандидатуру на проведение следующего регионального климатического саммита в Анкаре", - добавил Эрдоган.

Напомним, что первого декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония открытия Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

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