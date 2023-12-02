Саммит СПЕКА в Баку: регион ставит на инновации, чистую энергию и лидерство в логистике

В Баку приняли участников первого саммита СПЕКА, специальной программы ООН для Центральной Азии. На слете лидеры обсудили, как превратить регион в глобальный многопрофильный хаб.

В этом году программа СПЕКА отмечает свое 25-летие. В юбилейный год впервые был организован саммит с участием лидеров государств-участников СПЕКА. Главная тема слета в Баку - трансформация региона в глобальный логистический центр, подключенный к остальной планете.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в видеорепортаже европейского информационного телеканала Euronews.

Новый уровень сотрудничества

Устойчивый транспорт, торговля, энергетика - в числе важнейших тем, которые традиционно решаются по линии СПЕКА. Проект увидел свет в 1998 году, его задача - содействовать интеграции стран-участниц в мировую экономику, развитию в регионе взаимосвязанной платформы для достижения Целей устойчивого развития ООН. СПЕКА объединяет пять стран Центральной Азии, а также Афганистан, Азербайджан и два агентства ООН.

Саммит поддержал создание Многостороннего трастового фонда под эгидой ООН. Азербайджан, председатель мероприятий СПЕКА в этом году, внесет в него 3,5 миллиона долларов. В интервью корреспонденту Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, "беспрецедентно высокий" уровень взаимодействия между странами Центральной Азии, достигнутый в последние два года. "Это новая реальность, и из нее нужно извлечь максимум", - отметил Президент Ильхам Алиев.

"У нас прекрасные отношения со всеми странами СПЕКА, у нас много инвестиционных проектов: Азербайджан вкладывает в Центральную Азию, а Центральная Азия - в Азербайджан", - рассказал азербайджанский лидер, напомнив, что одним из столпов регионального сотрудничества является Транскаспийский транспортный маршрут Восток-Запад.

Бакинская декларация, принятая на саммите, подчеркивает высокую политическую готовность к совместному использованию огромного потенциала региона. "Анализ показывает, что можно увеличить общий объем внешней торговли наших стран с 52 миллиардов долларов сегодня до 100 миллиардов долларов к 2030 году", - заявил на саммите Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Новая логистика

Оптимизация центральноазиатскоого и - шире - международного сотрудничества обсуждалось и на прошедшем в канун саммита Экономическом форуме СПЕКА. Одна из обозначенных там задач - преобразование региона в важнейшее связующее звено между Европой и Азией. "Мы, страны, не имеющие выхода к морю, должны сотрудничать, расширять транспортное партнерство, что упростит торговлю, активизирует нашу интеграцию в мировую экономику", - заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли.

Повышение пропускной способности транспортных коридоров, оптимизация логистики - эти задачи регион решает с опорой на новые технологии. "Цифровизация - ключ к достижению цели, с ней товары проходят коридор между Европой и Азией гораздо быстрее", - говорит Дмитрий Марьясин, сопредседатель экономического форума СПЕКА.

Транскаспийский международный транспортный маршрут уже встал на рельсы инноваций. Участники слета в Баку утвердили дорожную карту по оцифровке обмена мультимодальными данными и документами в соответствии со стандартами ООН. "Идея в том, чтобы гармонизировать оцифровку по всей цепочке поставок, используя стандарты ООН, - пояснил Марио Апостолов, региональный советник Европейской экономической комиссии ООН. - Так данные смогут беспрепятственно проходить по всем звеньям. Ключевое слово в этом проекте - интероперабельность".

Новая энергетика

Еще одной важнейшей темой дебатов Баку стал переход региона к взаимосвязанным энергетическим системам с акцентом на низкоуглеродные источники энергии. "Мы призываем государства-члены расширять масштабы использования чистых источников, интегрировать их в свой энергобаланс, укреплять потенциал энергосистемы для адаптации дополнительных мощностей возобновляемой энергии, - заявила Ива Бркич, главный эксперт по устойчивой энергетике ЕЭК ООН. - Это поможет региону стать устойчивым, достичь чистого нуля".

"Мы достаточно серьезно относимся к декарбонизации нашей экономики, ее диверсификации", - заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В сторону декарбонизации экономики уже активно движется Казахстан. Об этом, а также о ставке на диверсификацию, рассказал в интервью нашему каналу Президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сегодня его страна сохраняет уголь в своем энергобалансе, пообещав положительный сдвиг в ближайшее время. "Это общемировая тенденция, и Казахстан не будет здесь отставать", - заверил Президент Токаев.

Не собираются отставать и другие страны региона, обладающего гигантским энергетическим потенциалом. Они работают над диверсификацией маршрутов транзита энергоносителей на мировые рынки. "Энергетические ресурсы распределены неравномерно, - заметил Самир Валиев, заместитель министра энергетики Азербайджана, - и для обеспечения энергетической безопасности стран существует объективная необходимость в сотрудничестве, объединении. Программа СПЕКА способствует развитию такого партнерства".