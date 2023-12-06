Микаил Джаббаров обсудил экономическое сотрудничество с британским министром

Азербайджан и Великобритания обсудили текущее состояние и перспективные направления экономического сотрудничества, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром экспорта Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лордом Малкольмом Оффордом.

Микаил Джаббаров подчеркнул развитие взаимоотношений и расширение связей между странами в различных секторах экономики. Азербайджан осуществляет эффективное торгово-инвестиционное сотрудничество с Великобританией. Соединенное Королевство является крупнейшим инвестором в нашей стране.

Британская делегация была проинформирована о реализуемых в стране мерах и результатах в области создания возобновляемых источников энергии, а также инициативах по сотрудничеству в сфере "зеленой" энергии. Было отмечено, что компания SOCAR взяла на себя добровольное обязательство по сокращению уровня выбросов метана, подчеркнута значимость деятельности рабочей группы, созданной между министерством экономики Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Великобритании, в расширении экономического партнерства стран.

Лорд Малкольм Оффорд подчеркнул стремление Соединенного Королевства к дальнейшему развитию торгово-экономических связей с Азербайджаном и указал на возможности для реализации совместных инициатив и налаживания сотрудничества в новых сферах.

На встрече были обсуждены организация инвестиционного форума, который состоится в Лондоне в следующем году, поощрение совместной деятельности в области энергетики и декарбонизации, поддержка инициатив в сферах экспорта, инвестиций и торговли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!