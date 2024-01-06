В Азербайджане ожидается масштабное обновление ж/д инфраструктуры

В 2024 году начнется строительство железнодорожной ветки Агдам-Ханкенди. Точнее было бы сказать - восстановление. Эта линия начинается с Евлаха и функционировала она до Первой карабахской войны. В 1978 году была построена станция в Ханкенди и открыто сообщение Баку-Ханкенди. Во время армянской оккупации часть дороги была демонтирована. После освобождения Азербайджаном оккупированных территорий началось активное строительство железной дороги Барда-Агдам, а после полного восстановления страной своего суверенитета, уже строятся планы по продлению железнодорожной линии до Ханкенди.

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

По словам эксперта, сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются широкомасштабные дорожные проекты. Важное место среди них занимают железнодорожные проекты, а некоторые из них имеют особое значение.

"Так, железная дорога Горадиз-Агбенд является частью трансконтинентального сообщения. И в целом, все строящиеся в Карабахе и Восточном Зангезуре транспортные маршруты будут интегрированы как в национальную, так и в региональную и трансконтинентальную сети. Это даст возможность интегрировать трансазиатские, трансевропейские железные дороги в единое целое. Что, в свою очередь, позволит Азербайджану маневрировать, разделять потоки и снижать риски при любых сценариях", - сказал Агамирзаев.

Если говорить о достижениях азербайджанской железной дороги в 2023 году, то, как отметил наш собеседник, на радость всем любителям путешествий развивалось сообщение от Баку до Габалы на современных поездах Stadler. Движение пассажирских поездов Баку-Гянджа было продлено до Агстафы. На этой линии были открыты дополнительные станции, которые позволили гражданам на скоростных поездах добираться до столицы. Это станции Говлар, Деллер (Шамкирский район). Это очень хорошие новости, считает эксперт.

Еще одной очень хорошей новостью является сообщение о планах по капитальному ремонту железной дороги Евлах-Балакен, подчеркнул Агамирзаев. В 2024 году, согласно программе на 2024-2026 годы, будет активно строиться и модернизироваться железная дорога Османлы-Астара, являющаяся частью международного транспортного коридора Север-Юг. Уже модернизируется и другой участок железнодорожного сегмента МТК - Сумгайыт-Ялама.

"Думаю, к концу следующего года мы будем отмечать открытие этой дороги. Сдача ее в эксплуатацию даст Азербайджану возможность принимать с северного направления и отправлять в скоростном режиме грузы.

На мой взгляд, на ближайшие годы железная дорога будет иметь особое значение. Азербайджан находится на стыке Европы и Азии. Однако надо помнить, что нынешняя сложная геополитическая ситуация увеличивает как внимание к вопросам логистики, так и риски. Для снижения рисков необходимо диверсифицировать потоки. А главные потоки будут идти именно по железной дороге", - сказал азербайджанский эксперт.

По словам Рауфа Агамирзаева, железные дороги после длительной эксплуатации требуют серьезных инвестиционных вложений, чтобы соответствовать современным вызовам и требованиям нынешнего грузопотока и вписаться в нынешние логистические цепочки. До сегодняшнего дня было уже сделано многое, и эта работа продолжается. Модернизированные железные дороги дадут нам возможность повысить свою конкурентоспособность в регионе, подчеркнул он.

"Азербайджан является локомотивом Южного Кавказа, для Европы наша страна выход на Центральную Азию, для ЦА - выход в Европу. Одним словом, инвестиции в железные дороги это очень правильные инвестиции и нужно продолжать в том же духе.

В 2024 году любителей поездок по железной дороге ждут приятные новости. Еще в 2019 году Азербайджаном были заказаны десять поездов Stadler FLİRT. Четыре из них уже поставлены в 2023 году. Следующие шесть электропоездов будут доставлены в течение 2024 года. Уже доставленные будут весной введены в эксплуатацию. Это даст о себе знать в позитивном ключе как в плане регионального сообщения, так и в плане движения на Абшеронской кольцевой дороге. По Абшеронскому кольцу поезда будут двигаться интенсивнее, что очень хорошо скажется на мобильности населения.

Могу свидетельствовать - новые поезда очень комфортабельные, инклюзивные, в них для удобства пассажиров учтено все до мельчайших деталей. Думаю, когда наши граждане начнут ими пользоваться, сразу почувствуют их достоинства и преимущества", - сказал эксперт по вопросам транспорта и логистики.

Лейла Таривердиева