Как повлияет учетная ставка на депозитные проценты?

Ожидается, что учетная ставка в Азербайджане будет влиять на депозитные проценты со следующего года.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В настоящее время на рынке достаточно ликвидности. В условиях высокой ликвидности процентные ставки ЦБА не работают. Мы должны поддерживать объем денег на таком уровне, чтобы их стоимость находилась в коридоре, запланированном ЦБА", - отметил он.

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