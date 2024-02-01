Fitch подтвердило рейтинг облигаций ЗАО «Южный газовый коридор»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг старших необеспеченных еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) в иностранной валюте на уровне "BB+", передает в четверг Day.Az со ссылкой на рейтинговое агентство.

Как сообщается, это отражает неизменное мнение Fitch по еврооблигациям ЗАО "Южный газовый коридор" на сумму 2 млрд долларов США со сроком погашения в 2026 году, полностью гарантированным Азербайджанской Республикой (BB+/Позитивный).

Рейтинг отражает безусловную, несубординированную и безотзывную гарантию полного и своевременного погашения, предоставленную держателям облигаций ЗАО "Южный газовый коридор" государством.

Облигации ЗАО "Южный газовый коридор" гарантированы Азербайджаном, и держатели облигаций могут обеспечить реализацию своих требований непосредственно через государство без необходимости сначала возбуждать судебные иски или разбирательства против ЗАО.

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