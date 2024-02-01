Fitch о самофинансировании ЗАО «Южный газовый коридор»

Расходы ЗАО "Южный газовый коридор" в 2024 году будут полностью покрыты доходами от проектов, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Поскольку все проекты Южного газового коридора уже сданы в эксплуатацию, общие потребности ЗАО в денежных средствах в 2024 году будут полностью покрыты за счет доходов от проектов "Шах Дениз", Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, а также накопленных денежных средств", - отмечают эксперты рейтингового агентства.

Как отмечается, финансирование ЗАО на конец 2023 года представляло собой комбинацию долга (6,4 миллиарда долларов США) и собственного капитала (2,4 миллиарда долларов США), вложенных государством.

"ЗАО не брало новых долгов в 2020-2023 годах, при этом около 72 процентов общего долга компании по состоянию на конец 2023 года составляли облигации, выпущенные в пользу Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, и еврооблигации", - заявили в Fitch.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" было создано в 2014 году. 51 процент компании принадлежит министерству экономики Азербайджана, а 49 процентов - Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR, BB+/Positive).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!