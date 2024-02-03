В ООН уверены

Я провел важные переговоры в Баку и с удовольствием даю лекцию студентам ADA. Мы готовим новую, очередную климатическую конференцию - СОР29 в Баку. Я вновь поздравляю правительство и граждан Азербайджана с этим событием. Это большая ответственность. Предстоит тяжелая работа. Но Азербайджан справится с этим, так как имеет большой опыт приема важнейших мировых мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил на лекции в Университете ADA в Баку.

Он заявил, что о том, что "олимпийский девиз "быстрее, выше, сильнее"" должен стать нашей общей климатической мантрой".

"Хотя прошлогоднее соглашение на COP28 было далеко не идеальным, но всего несколько лет назад оно вообще было немыслимым, это весьма сильный сигнал о неизбежности глобальной декарбонизации", - считает он.

По его мнению, в течение следующих двух лет потребуются олимпийские усилия, чтобы достичь целей, установленных ООН по климату к 2030 году и к 2050 году.

"Правительства стран мира в свое время осознанно присоединились к Парижскому соглашению о климате. Думаю, что прагматично и достижимо к 2030 году достичь сокращения выбросов парниковых газов на 43 процента, и это упоминалось на СОР28.

Я вижу глобальную энергетическую систему с нулевым выбросами парниковых газов. ООН 25 лет пытается изменить подход к вопросу охране окружающей среды за счет необходимых мер в промышленном секторе, в сельском хозяйстве. Ведь от этого зависит здоровье всех людей на Земле", - сказал исполнительный секретарь РКИК ООН.

Он добавил, что в настоящее время декарбонизация является важной частью трансформации экономик мира.

"ООН в 2025 году представит большое исследование о достижениях выполнения Парижского соглашения о климате, и нам важно активизировать усилия", - добавил Стил.

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