Страховая компания Грузии вышла на азербайджанский рынок

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в реестр ООО "Страховой брокер Магнус" - местную дочернюю компанию грузинской страховой компании "Магнус".

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, таким образом, на страховой рынок Азербайджана после пятилетнего перерыва вошел иностранный брокер. Последний раз австрийская компания "GrECo JLT Specialty GmbH" была включена в реестр страховых брокеров в 2019 году.

С выходом новой компании на страховой рынок количество иностранных брокеров в реестре ЦБА достигло 86.

Напомним, что "Магнус" работает в Грузии с 2016 года в сфере страхования и перестрахования.

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