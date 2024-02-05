В "Sarmatia" новый президент

В нефтепроводном акционерном обществе Sarmatia сменился президент, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-релиз АО.

В соответствии с решением акционеров, АО возглавила Божена Книпфельберг, представитель польской компании PERN SA.

Отметим, что предприятие было создано в 2004 году именно по инициативе PERN Przyjazn и "Укртранснафта" для достройки нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск.

Позже в АО вошли азербайджанская SOCAR, грузинская Oil and Gas Corporation и литовская Klaipedos Nafta.

Нефтепровод Одесса - Броды протяженностью 667 километров Украина построила в течение 1996-2001 годов для поставок каспийской нефти. В 2013 году Европейская комиссия внесла проект достройки трубопровода Одесса - Броды до Плоцка в список 250 самых приоритетных проектов для ЕС до 2020 года, однако проект фактически заморожен.

В конце января 2024 года Украина и Польша вновь обсудили данный проект нефтепровода на фоне санкционного сокращения закупок ЕС нефти у РФ.

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