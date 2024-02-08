Валютные запасы Китая снизились

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе уменьшились до $3 трлн 219,32 млрд, что на $18,7 млрд (на 0,6%) ниже показателя месяцем ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Декабрьский объем ($3 трлн 237,98 млрд) был максимальным за два года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до $3,217 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в январе опустился на 0,1% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 2,2% относительно корзины основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца увеличились до 72,19 млн унций по сравнению с 71,87 млн унций в декабре. Показатель повысился по итогам пятнадцатого месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота не изменились - $148,23 млрд.

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