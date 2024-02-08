В США обвинили Европу в подготовке к торговой войне

Европа готовится к трансатлантической торговой войне с Дональдом Трампом, если он станет снова президентом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, c таким взглядом на ситуацию поделилось издание Bloomberg.

"ЕС работает над официальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые ударят по блоку, если он победит на выборах в США", - пишут авторы публикации.

До этого Bloomberg писал, что команда Трампа формирует потенциальный список действий в отношении ЕС, потенциально включающий в себя введение общего минимального торгового тарифа в 10%.

Один из неофициальных советников Трампа по экономическим вопросам заявил, что бывший президент при переговорах тактически использует торговлю и тарифы, чтобы заставить государства Евросоюза действовать в интересах США. Это было наглядно видно, когда Трамп потребовал от союзников по НАТО выделять больше денег на военные нужды. По словам неофициального советника Трампа, многое будет зависеть от того, что Европейский союз предпримет для снижения тарифов на американские товары.

Соединенные штаты при президентстве Трампа в 2018 году ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно, это эквивалентно 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Соединенных Штатов на сумму в 2,8 миллиарда евро.

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