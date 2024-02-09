В Китае обнародовали данные по росту потребительских цен
В Китае в январе 2024 года потребительские цены (индекс CPI) уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%.
Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. В декабре 2023 года потребительские цены в стране опустились на 0,3%, в ноябре - на 0,5%.
К декабрю индекс CPI в январе вырос второй месяц подряд - на 0,3% (на 0,1% в декабре).
Цены на продукты питания в Китае в январе упали седьмой месяц подряд - на рекордные 5,9% в годовом выражении (на 3,7% в декабре).
Непродовольственные товары подорожали в прошлом месяце на 0,4%, в том числе одежда - на 1,6%.
Цены на жилье повысились на 0,3%, на медицинские и образовательные услуги - на 1,3%, на транспортные снизились на 2,4%.
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в январе на минимальные с июня прошлого года 0,4% после подъема на 0,6% в декабре.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре