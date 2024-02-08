https://news.day.az/economy/1635778.html Шахин Мустафаев о росте грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном
Шахин Мустафаев о росте грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном
Грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном выросли на 45%, а транзитные грузоперевозки - в 1,6 раза.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
Он отметил, что работы по соединению Зангиланского экономического района с Нахчываном через Иран продолжаются.
В конце прошлого года между двумя странами был сдан в эксплуатацию автомобильный мост через реку Астарачай, добавил Мустафаев.
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