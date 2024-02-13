ОАЭ, Азербайджан и Бразилия договорились вместе работать над "дорожной картой" в борьбе с глобальным потеплением

"Хозяева" климатических конференций ООН в 2023-2025 годах - ОАЭ (COP 28), Азербайджан (COP 29) и Бразилия (COP 30) - объявили в Дубае о формировании функциональной "тройки" для того, чтобы способствовать достижению целей климатической повестки, сообщает Day.Az со ссылкой на информацию "COP 28".

"Представители сторон встретились 12-13 февраля в Дубае, чтобы объединить усилия для реализации совместных действий по борьбе с изменением климата. Стороны будут работать над "дорожной картой" для достижения цели удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса", - отмечено в сообщении.

Председатель COP28 Султан Ахмед аль-Джабер назвал важной эту инициативу, заявив, что "мы должны сделать все возможное для достижения этой цели".

"Мы будем работать вместе ... с нашими друзьями в Баку и Бразилии, чтобы обеспечить выполнение обещаний, данных в конце 2023 года в Дубае. Вместе мы гарантируем, что новые соглашения, заключенные на следующей конференции сторон, направят нас на путь, необходимый для достижения нашей миссии", - сказал он.

В Баку, где в 2024 году пройдет COP29, планируется согласовать новую коллективную, выраженную количественно цель (NCQG) по климатическому финансированию для развивающихся стран.

Председатель COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на встрече в Дубае заявил, что в качестве принимающей стороны Азербайджан стремится предпринять все возможные шаги, чтобы ускорить усилия для того, чтобы удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса.

Ключом к этому, по его словам, станет установление целей "климатического финансирования, отражающих масштаб и актуальность климатической проблемы".

В рамках встреч в Дубае прошел телемост с руководителями Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые договорились координировать действия в преддверии COP29 в Баку.

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