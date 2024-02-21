Биткоину спрогнозировали дальнейший рост

На рынке криптовалют сложились условия для потенциального укрепления позиций биткоина. Об этом написали в новом отчете аналитики криптовалютной биржи Bitfinex, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По данным экспертов, в то время как время биткоин достиг уровня, который выступал поддержкой в ноябре 2021 года перед обвалом и началом медвежьего рынка, лишь 11% от общего объема биткоинов, были приобретены по цене сложившейся сейчас на рынке, так что их покупатели пока находятся в убытке. Доля же оказавшихся "в минусе" долгосрочных держателей (long term holders, LTH) составляет всего 6%. Основываясь на исторических данных, в Bitfinex считают, что подобные показатели являются предпосылкой роста курса биткоина.

Цена биткоина находится у отметки $52 тыс. по данным на 20 февраля, что на 25% выше уровня цен на начало года и на 207% выше минимума, достигнутого в ноябре 2022 года. Биткоин находится всего на 28% ниже исторического максимума в $69 тыс., при этом предложение монет остается ограниченным, а спрос растет даже в условиях роста цен.

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