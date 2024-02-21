Новое решение Кабмина в связи с крупными госкомпаниями

"Список крупных государственных компаний, по которым должна быть составлена и утверждена смета доходов и расходов и проведены мониторинги по их исполнению" утвержден в новой редакции.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

Новый список выглядит следующим образом:

- Открытое акционерное общество "Азерэнержи"

- Открытое акционерное общество "Азеришыг"

- Открытое акционерное общество "Азерконтракт" Государственной контрактной корпорации

- Структуры, подведомственные Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана (юридическое лицо публичного права "Региональная служба водного хозяйства и мелиорации" и юридическое лицо публичного права "Объединенная служба водоснабжения крупных городов").

- Подведомственные министерству цифрового развития и транспорта структуры (Общество с ограниченной ответственностью "Азтелеком", Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос), Общество с ограниченной ответственностью "Азерпочт", Общество с ограниченной ответственностью "AzInTelekom" и Общество с ограниченной ответственностью "Бакинская телефонная связь").

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