Новое решение Кабмина в связи с крупными госкомпаниями
"Список крупных государственных компаний, по которым должна быть составлена и утверждена смета доходов и расходов и проведены мониторинги по их исполнению" утвержден в новой редакции.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.
Новый список выглядит следующим образом:
- Открытое акционерное общество "Азерэнержи"
- Открытое акционерное общество "Азеришыг"
- Открытое акционерное общество "Азерконтракт" Государственной контрактной корпорации
- Структуры, подведомственные Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана (юридическое лицо публичного права "Региональная служба водного хозяйства и мелиорации" и юридическое лицо публичного права "Объединенная служба водоснабжения крупных городов").
- Подведомственные министерству цифрового развития и транспорта структуры (Общество с ограниченной ответственностью "Азтелеком", Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос), Общество с ограниченной ответственностью "Азерпочт", Общество с ограниченной ответственностью "AzInTelekom" и Общество с ограниченной ответственностью "Бакинская телефонная связь").
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