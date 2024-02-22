Японский индекс Nikkei достиг исторического максимума

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в четверг обновил исторический максимум, впервые с 1989 года превысив отметку в 39 тыс. пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов Токийской фондовой биржи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По итогам торгов 22 февраля индекс Nikkei 225 поднялся на 2,19% и закрылся на отметке 39 098,68 пункта.

Предыдущий рекорд был зафиксирован более 30 лет назад, в декабре 1989 года, на уровне 38 957,44 пункта. Тогда он был установлен на фоне экономического пузыря 80-х годов в Японии.

В этом году японский индекс уже вырос более чем на 16%. Рост продолжился на фоне ралли акций технологических компаний после публикации финансовых результатов американской NVIDIA. Как отмечает агентство Reuters, выручка NVIDIA в последнем квартале увеличилась на 265%, до $22,1 млрд, а чистая прибыль составила $12,29 млрд.

"Рост прибыли NVIDIA стал просто идеальным катализатором для того, чтобы японские акции достигли рекордных высот", - рассказал изданию аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.

Кроме того, на динамике Nikkei 225 сказывается ослабление иены, что позитивно для экспортеров, а также рост корпоративных доходов на фоне улучшения корпоративного управления в компаниях, отмечает агентство.

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