Немецкая экономика сократилась

ВВП Германии в четвертом квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным статистического агентства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По итогам второго и третьего кварталов было зафиксировано нулевое изменение объема экономики, в первом квартале она выросла на 0,1%.

Окончательные данные совпали с предварительно объявленными. Аналитики также не ожидали пересмотра.

Капвложения бизнеса в четвертом квартале сократились на 1,9%, в том числе в строительной сфере - на 1,7% и машиностроении - на 3,5%.

Между тем потребительские расходы выросли на 0,2%, госрасходы - на 0,3%.

Экспорт снизился на 1,6%, импорт - на 1,7%.

ВВП ФРГ с поправкой на число рабочих дней в октябре-декабре уменьшился на 0,2% относительно аналогичного периода 2022 года. Таким образом, германская экономика снизилась в годовом выражении по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии, отмечает Trading Economics. В последний раз рецессия в Германии фиксировалась в 2020-2021 гг.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!