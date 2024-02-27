Биткоин резко подорожал за ночь

Стоимость биткоина подскочила в ночь с понедельника на вторник.

Как передает Day.Az, в 07:25 по бакинскому времени цена биткоина превысила отметку $56.300.

Отметим, что биткоин пересек черту в 55 тысяч долларов США впервые с 2021 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!