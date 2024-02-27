https://news.day.az/economy/1640576.html Биткоин резко подорожал за ночь
Биткоин резко подорожал за ночь
Стоимость биткоина подскочила в ночь с понедельника на вторник.
Как передает Day.Az, в 07:25 по бакинскому времени цена биткоина превысила отметку $56.300.
Отметим, что биткоин пересек черту в 55 тысяч долларов США впервые с 2021 года.
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