Ведутся переговоры по объединению электросистем России, Азербайджана и Ирана

Продолжаются обсуждения по объединению электрических систем России, Азербайджана и Ирана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По словам Джалали, в результате объединения электрических систем упомянутых стран появится возможность для обмена электричеством. Эти страны смогут использовать электрический потенциал друг друга в часы пик.

К.Джалали добавил, что в настоящее время Иран и Россия развивают отношения в области нефти, газа и электроэнергии, что позволит удовлетворить потребности обеих стран.

Напомним, что министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан в конце прошлого года заявил, что соединение электрической сети Ирана и России будет наиболее оптимальным через Азербайджан.

Отметим, что по данным Ирана максимальное потребление электроэнергии в России приходится на зимний сезон, а в Иране - на летний. В результате Иран, потребляющий меньше электроэнергии зимой, может экспортировать электроэнергию в Россию и импортировать ее из России летом.

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