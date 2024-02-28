SOCAR и "Газпром" обсудили перспективы сотрудничества

28 февраля президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф обсудил вопросы взаимодействия в газовой сфере с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает Day.Az со ссылкой на "Газпром".

Отметим, что дочерняя структура "Газпрома" - ООО "Газпром экспорт" имела контракт с SOCAR о купле-продаже газа на период с 15 ноября 2022 года и до 1 апреля 2023 года. Речь шла о поставке из РФ в Азербайджан в указанный период до 1 миллиарда кубометров газа. Фактически этот контракт был полностью исполнен в 2022 году, а в 2023 году поставок российского газа не было.

Напомним, что "Газпром" с декабря 2018 года имеет представительство в Баку.

SOCAR сотрудничает с "Газпромом" с 2000 года. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода, но закупка газа велась недолго. Очередная попытка была предпринята 21 ноября 2017 года, когда был подписан контракт между SOCAR и "Газпром экспорт" на 1,6 млрд кубометров газа. В 2017 году Азербайджан по этому контракту купил 349 млн куб м газа, в 2018 году - 999 млн куб м, но осенью 2018 года приостановил реализацию этого соглашения после ввода в строй TANAP и пуска полномасштабного освоения "Шахдениз".

С 2019 года сотрудничество "Газпрома" и SOCAR определяется периодической потребностью сторон в обмене газом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!