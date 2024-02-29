Россия и Иран продолжают переговоры по своповым поставкам нефти и газа

Россия и Иран продолжают вести переговоры по своповым поставкам нефти и газа, вопрос остается на повестке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Находится] в процессе обсуждения, поскольку во многом это завязано не только на страну, с которой производится своп, но и вопросы логистики, транспортировки и так далее. Вопрос актуален, да, стоит на повестке. Как мы знаем, есть меморандум, подписанный между "Газпромом" и Иранской нефтегазовой компанией", - сказал он.

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