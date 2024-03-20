Ключевой покупатель в Индии отказался от нефти РФ

Индийская Reliance Industries откажется от поставок российской нефти на танкерах судоходной компании "Совкомфлот" после недавних американских санкций против перевозчика. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Это решение крупнейшего покупателя российской нефти Urals усугубляет экспортные проблемы для РФ. В феврале США ввели рестрикции в отношении "Совкомфлота" и 14 его танкеров из-за войны в Украине.

По словам собеседников агентства, Reliance запросила, чтобы новые поставки не осуществлялись судами "Совкомфлота". Компании не прокомментировали ситуацию.

Другие индийские НПЗ также могут отказаться от использования танкеров перевозчика. Это грозит снизить импорт российской нефти в Индию на фоне усиления контроля Вашингтона за сделками с РФ.

"Наша позиция, что НПЗ не должны принимать нефть на судах, попавших под санкции, из-за интересов Индии и рестрикций США", - пояснил один из правительственных источников.

Отказ от танкеров "Совкомфлота" также обсуждается из-за опасений введения запретов на заходы таких судов в индийские порты, пишет издание.