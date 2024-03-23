Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах

В десятидневный период перед 17 марта объем российского дизельного топлива, погруженного в танкеры, составлял в среднем 6,2 миллиона баррелей, что является максимумом за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2017 года. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании Kpler пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство затрудняется объяснить, что стало причиной локального рекорда, однако отмечает, что сейчас в море Россия хранит больше топлива, чем в разгар пандемии COVID-19 или год назад, когда вступили в силу потолки цен на нефтепродукты и эмбарго Евросоюза.

Издание напоминает, что в последние месяцы США резко усилили активность по контролю за исполнением потолка цен на нефть и нефтепродукты, из-за чего под санкции попало множество судов и посредников, которые занимались организацией поставок.

Поэтому одно из предположений связано с тем, что российские компании не могут найти покупателей на топливо, но ограниченность резервуаров на земле заставляет их использовать флот.

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