Азербайджан готов наладить диалог с Китаем по вопросам COP29.

Как передает во вторник Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью Global Times.

"Азербайджан открыт для диалога и взаимодействия со всеми сторонами по фундаментальным вопросам COP29. Китай является одной из ведущих стран мира. Поэтому проведение первоначальных консультаций и обсуждений для понимания позиции Китая в переговорном процессе имеет для нас решающее значение", - сказал он.

Гаджиев отметил, что Китай является лидером в области "зеленых" технологий, и Азербайджан, как хороший друг, ценит прогресс, достигнутый Китаем за короткий промежуток времени в достижении важных целей, связанных с переходом к "зеленым" технологиям.

"Основываясь на китайской концепции Глобальной инициативы в области развития и обмене технологиями и достижениями с развивающимися странами, мы с нетерпением ожидаем совместной работы для обеспечения того, чтобы голос Глобального Юга был услышан и понят в рамках основного процесса. Это начальные области, в которых мы хотим сотрудничать с нашими китайскими партнерами, а также с другими партнерами", - подчеркнул он.

Гаджиев также упомянул, что проведение COP29 в Азербайджане и получение поддержки от международного сообщества еще раз демонстрирует уважение и доверие, которые международное сообщество испытывает к Азербайджану.

"Вступление в должность председателя и эффективное проведение COP29 является значительным достижением для Азербайджана. Это представляет собой как вызов, так и возможность для нашей страны", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!