СМИ рассказали о возможности введения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы не вводить повторные санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источники сообщили газете The Wall Street Journal.

Американские чиновники обеспокоены тем, что возвращение к санкциям времен экс-президента США Дональда Трампа, которые ускорили падение добычи нефти в Венесуэле, приведет к росту цен на бензин в США и увеличит поток беженцев из Венесуэлы. По их словам, ограничение деятельности западных нефтяных компаний приведет к сокращению мировых поставок энергоносителей и откроет путь китайским инвестициям в Венесуэлу.

Представители администрации Байдена заявили, что не считают нефтяные санкции, введенные против Венесуэлы в начале 2019 года в попытке бывшего президента Трампа отстранить президента Николаса Мадуро от власти, конструктивными.

США отменили санкции в отношении Венесуэлы после того, как в октябре представители руководства этой страны и оппозиции на переговорах в Бриджтауне заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской республике в 2024 году.

Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов. Президентские выборы в республике должны пройти во второй половине 2024 года.

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