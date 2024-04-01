Казахстан предпринимает меры по устранению "узких мест" Среднего коридора

Казахстан предпринимает меры по устранению "узких мест" Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в рамках второго заседания Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку.

"Средний коридор очень важный транспортный маршрут в плане взаимодействия наших стран и выхода китайских грузов в Европу. В плане расширения пропускной способности этого маршрута мы принимаем различные меры для устранения "узких мест", а также для увеличения пропускной способности данного коридора", - подчеркнул вице-министр.

По его словам, АО "Казахстанские железные дороги" уже начали осуществлять несколько проектов по строительству вторых путей для увеличения грузоперевозок по ТМТМ.

"Мы также начали строить новую дорогу на границе с Китаем с открытием нового пункта пропуска. Эти меры предпринимаются для устранения "узких мест". В городе Алматы строится объездная железная дорога, которая сокращает путь где-то на сутки. Кроме того, много проектов осуществляется в сфере автодорожного транспорта. Мы видим развитие автодорог наравне с развитием железных дорог. Поэтому мы работаем над расширением технической категории ряда дорог", - отметил Аблалиев.

Кроме того, вице-министр упомянул, что между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией создано совместное предприятие, которое обеспечит единое окно по перевозкам по этому коридору.

"Оно должно заработать в этом году. Это предоставит большие удобства бизнесменам по перевозке товаров по этому коридору. Также проделываются работы в направлении цифровизации Среднего коридора. Мы хотим устранить все физические и нефизические барьеры, и максимально совместить документацию", - добавил Аблалиев.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.