Азербайджан приглашает румынских инвесторов в Алятскую экономическую зону

Правительство Азербайджана приглашает румынских инвесторов работать в Алятской свободной экономической зоне (AFEZ), которая станет для них максимально выгодной территорией для бизнеса в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель правления AFEZ Валех Алескеров на 8-м заседании совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии в Баку.

В качестве нового привлекательного момента работы AFEZ Алескеров назвал ввод с первого полугодия 2026 года в эксплуатацию грузовых терминалов на территории AFEZ. На начальном этапе с помощью этих терминалов будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов, а в дальнейшем этот объем будет увеличен примерно до 1,5 млн тонн.

"Мы готовы оценить любое предложение от Румынии и отдадим предпочтение инвесторам, которые будут использовать инновационные технологии и подходы, и которые будут заниматься производством с высокой добавленной стоимостью, экспортоориентированным", - добавил он.

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