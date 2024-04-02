Нефть продолжает дорожать

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,49% и составила $87,85 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 0,51% и составила $84,14.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!