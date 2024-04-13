Китай зафиксировал нулевой темп инфляции

Индекс потребительских цен (показатель инфляции) в Китае в январе - марте оказался на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенному докладу ведомства, этот показатель в китайских городах за три месяца составил 0% в годовом исчислении, а в сельской местности снизился на 0,1%, продемонстрировав слабую дефляцию.

Усредненный уровень цен на продовольствие в стране опустился на 3,2% по сравнению с январем - мартом 2023 года, а на прочие товары - повысился на 0,7%. Что касается продукции широкого потребления, то произошло понижение на 0,7%. В сфере услуг инфляция составила 1,1%.

Как уточняется в документе, за указанный промежуток времени индекс в секторе аренды жилой недвижимости КНР достиг 0,2% в годовом исчислении, в области транспорта и телекоммуникаций наблюдалась дефляция (минус 1,4%). Среднестатистический показатель стоимости свинины (ключевая составляющая национальной потребительской корзины) опустился на 7%. В сегменте медицинских услуг темп инфляции достиг 1,4%.

Из отчета следует, что в перечне основных продуктов питания в январе - марте было зафиксировано снижение уровня цен на фрукты (7,3%). Что касается овощей, они подешевели на 3,9%, алкоголь - на 0,9%.

По статистике управления, в 2022 году индекс потребительских цен в Китае составил 2%. В 2023 году темп инфляции снизился до 0,2%, оказавшись гораздо ниже целевого показателя, установленного правительством на уровне 3%.