https://news.day.az/economy/1652142.html Азербайджан станет примером и для других нефтегазовых стран - Мухтар Бабаев
Азербайджан станет примером и для других нефтегазовых стран - Мухтар Бабаев
Азербайджан станет примером и для других нефтегазовых стран.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.
По его словам, есть вопросы касательно того, как Азербайджан, будучи нефтегазовой страной, будет вести климатическую повестку дня.
"Появится новая возможность в связи с реализуемыми и проводимыми Азербайджаном проектами по "зеленому" росту", - подчеркнул М.Бабаев.
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