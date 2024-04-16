МВФ ожидает снижение мировой инфляции в 2024-2025 гг.

Ожидается, снижение мировой инфляции в 2024-2025 годах.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня главный экономист и директор исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша в ходе брифинга, посвященного докладу по Перспективам развития мировой экономики (World Economic Outlook) в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"Мировая экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость: рост остается стабильным, а инфляция снижается, но впереди еще много проблем. Глобальный рост составил 3,2 процента в 2023 году и, как ожидается, останется на этом уровне как в 2024, так и в 2025 году. Это представляет собой повышение на 0,3 процентных пункта по сравнению с октябрьскими прогнозами на 2024 год", - сказал он.

Гуриншас отметил, что инфляция продолжает снижаться.

"Средняя инфляция снизится с 4 процентов в конце прошлого года до 2,8 процента к концу этого года и 2,4 процента в конце 2025 года. Мы также прогнозируем снижение экономических показателей в результате кризиса последних четырех лет, хотя оценки различаются в зависимости от страны.

Тенденции инфляции обнадеживают, но мы еще не достигли этой цели. Несколько легче достичь целевых показателей инфляции, которые в некоторых странах застопорились с начала года. Это может быть временной проблемой, но есть причины сохранять бдительность", - сказал эксперт МВФ.

Далее он добавил, что во многих странах инфляция остается устойчиво высокой.

"Дальнейшие торговые ограничения могут также привести к росту инфляции товаров. Возвращение инфляции к целевому уровню должно оставаться приоритетом при серьезных расхождениях, в том числе между странами, которые требуют тщательной калибровки денежно-кредитной политики. Ключевым приоритетом является восстановление бюджетных буферов, особенно в условиях высоких реальных процентных ставок, скромного роста и повышенного долга. К сожалению, запланированные бюджетные корректировки часто оказываются недостаточными и могут быть сорваны еще больше, учитывая рекордное количество выборов в этом году", - добавил Гуриншас.

Далее он добавил, что обращение вспять спада среднесрочного роста в странах с низкими доходами также является приоритетом.

"Структурные реформы должны способствовать внутренним и иностранным инвестициям и увеличению бюджетных доходов. Это поможет снизить стоимость заимствований и сократить потребности в финансировании. Но вероятность серьезных сбоев на рынке труда и финансовых рынках высока, и необходима правильная инфраструктура и регулирование. Перспективам глобального роста также вредит растущая геоэкономическая фрагментация. Торговые связи уже меняются. Некоторые страны могли бы извлечь выгоду из реконфигурации глобальных цепочек поставок. Но конечным эффектом все равно может стать потеря эффективности, что сделает мировую экономику менее устойчивой", - сказал он.

Представитель МВФ отметил, что большим достижением последних нескольких лет стало укрепление основ денежно-кредитной, налогово-бюджетной и финансовой политики, особенно для стран с формирующимся рынком.

"Это помогло сделать мировую финансовую систему более устойчивой. В дальнейшем важно сохранить эти улучшения, в том числе защитить с таким трудом завоеванную независимость центральных банков", - добавил он.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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