Финансовые рынки сталкиваются с тремя основными краткосрочными рисками.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в ходе брифинга по отчету о глобальной финансовой стабильности в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"Мы наблюдаем высокий оптимизм на финансовых рынках. Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню в странах по всему миру, в то время как экономическая активность замедлится. Кредитные спреды сократились даже для более рискованных заемщиков. Много стран, которые были изолированы от глобальных рынков капитала в течение последних года или полутора лет, вернулись на рынок с начала года. Тем не менее существуют некоторые краткосрочные и среднесрочные риски", - сказал Адриан.

Он отметил, что краткосрочные риски связаны, прежде всего, с инфляцией.

"Мы прогнозируем снижение инфляции. Но в разных странах, безусловно, существует некоторая разница в том, как быстро инфляция снижается, и что центральные банки должны делать в будущем, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Это один из рисков. Второй краткосрочный риск заключается в том, что мы видим довольно низкую волатильность, довольно высокую корреляцию между рынками активов, в то время как фундаментальная неопределенность продолжает оставаться несколько повышенной. В мире очень много геополитической напряженности. Есть и другие экономические препятствия, которые могут привести к переоценке экономической ситуации в будущем", - сказал Адриан.

Он добавил, что третий вопрос касается сужения кредитных спредов и основного кредитного качества, которое в некоторых регионах ухудшается.

"В целом мировая экономика очень сильна. Мы это увидели в США, и буквально вчера Китай объявил более высокие, чем ожидалось, показатели ВВП. Таким образом, мы видим большой прогресс, но в определенных странах уровень дефолтов растет, и это является некоторой слабостью", - сказал Адриан.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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