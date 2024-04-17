Азербайджан, Казахстан и Грузия запускают совместные перевозки по Среднему коридороу

Между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией создано совместное предприятие, которое обеспечит единое окно по перевозкам по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает Day.Az, oб этом сказал в понедельник Trend вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в рамках второго заседания Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку.

"Оно должно заработать в этом году. Это предоставит большие удобства бизнесменам по перевозке товаров по этому коридору. Также проделываются работы в направлении цифровизации Среднего коридора. Мы хотим устранить все физические и нефизические барьеры, и максимально совместить документацию", - добавил Аблалиев.

Кроме того, вице-министр упомянул, что Казахстан предпринимает меры по устранению "узких мест" Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Средний коридор очень важный транспортный маршрут в плане взаимодействия наших стран и выхода китайских грузов в Европу. В плане расширения пропускной способности этого маршрута мы принимаем различные меры для устранения "узких мест", а также для увеличения пропускной способности данного коридора", - подчеркнул вице-министр.

По его словам, АО "Казахстанские железные дороги" уже начали осуществлять несколько проектов по строительству вторых путей для увеличения грузоперевозок по ТМТМ.

"Мы также начали строить новую дорогу на границе с Китаем с открытием нового пункта пропуска. Эти меры предпринимаются для устранения "узких мест". В городе Алматы строится объездная железная дорога, которая сокращает путь где-то на сутки. Кроме того, много проектов осуществляется в сфере автодорожного транспорта. Мы видим развитие автодорог наравне с развитием железных дорог. Поэтому мы работаем над расширением технической категории ряда дорог", - отметил Аблалиев.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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