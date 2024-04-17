Министр энергетики о действиях Азербайджана по COP29

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время выступления в Абу-Даби на мероприятии IRENA выразил уверенность в том, что в ходе COP29 будут выдвигаться самые острые темы, связанные с глобальной климатической повестки, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этом году в Азербайджане на COP29 продолжится тот успех, который был достигнут в ходе COP28 в Дубае (по решению климатических проблем). Я уверен, что в Баку на COP29 мы будем продвигать к успеху самые острые темы, в том числе вопрос финансирования (мер по смягчению изменения климата), который имеет важное значение", - подчеркнул Шахбазов.

По его мнению, новая коллективная цель по вопросам защиты климата имеет чрезвычайное значение.

"COP29 послужит отличной платформой и для обсуждения развития шагов по "зеленому" водороду. Азербайджан полон решимости внести свой вклад в реализацию целей, связанных с климатом и "зеленой" энергетикой. Азербайджан готов на COP29 быть движущей силой глобальной солидарности в борьбе с изменением климата", - добавил Шахбазов.

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